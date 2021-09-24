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Илон Маск и канадская певица Граймс расстались после трех лет отношений - СМИ

Илон Маск и канадская певица Граймс расстались после трех лет отношений - СМИ

Киев  •  УНН

 • 58389 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. 50-летний основатель крупнейших американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск и 33-летняя канадская певица Граймс (Клэр Буше) расстались после трех лет совместной жизни, однако “все еще любят друг друга”. Об этом сам миллиардер сообщил в комментарии изданию Page Six, передает УНН.

Цитата

“Мы расстались, но все еще любим друг друга, часто видимся и находимся в прекрасных отношениях. Моя работа в SpaceX и Tesla требует, чтобы я был в основном в Техасе или путешествовал за границу, а ее работа в основном в Лос-Анджелесе. Сейчас она живет со мной”, — заявил Маск изданию.

Детали

По словам Маска, пара после расставания продолжает вместе воспитывать общего сына и находится в хороших отношениях.
При этом Маск подчеркнул, что в тот момент, когда он давал комментарий изданию, его экс-возлюбленная находилась с их сыном в соседней комнате.

Напомним

Певица Граймс и Илон Маск состояли в отношениях с мая 2018 года.

В мае 2020 года у Граймс и Маска родился сын, которого назвали необычным именем X Æ A-12. Однако из-за законов Калифорнии, где при регистрации имени невозможно использовать цифры, родители изменили имя сына на X Æ A-Xii.

Для певицы это первый ребенок, у Маска есть еще пятеро детей от первого брака. Его первой женой была канадская писательница Джастин Маск. Они поженились в 2000 году. В браке родилось пятеро сыновей: Дамиан, Ксавьер, Кайя, Гриффин и Саксон. Спустя восемь лет брака семья распалась.

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