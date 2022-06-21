Ребенок Илона Маска хочет сменить имя для разрыва отношений с отцом

КИЕВ. 21 июня. УНН. Дочь-трансгендер Илона Маска подала запрос на изменение своего имени в соответствии с ее новой гендерной идентичностью и потому, что "я больше не живу и не хочу быть связана с моим биологическим отцом любым способом, видом и формой", пишет УНН со ссылкой на Reuters.