Ребенок Илона Маска хочет сменить имя для разрыва отношений с отцом
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Дочь-трансгендер Илона Маска подала запрос на изменение своего имени в соответствии с ее новой гендерной идентичностью и потому, что "я больше не живу и не хочу быть связана с моим биологическим отцом любым способом, видом и формой", пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Ходатайство об изменении имени и новое свидетельство о рождении, отражающее ее новую гендерную идентичность, было представлено в Верховный суд округа Лос-Анджелес в Санта-Монике в апреле. Недавно об этом стало известно в сообщениях некоторых интернет-СМИ.
Когда-то Ксавьер Александр Маск, которому недавно исполнилось 18 лет, возраст согласия в Калифорнии, попросил суд изменить признание ее пола с мужского на женское и зарегистрировать ее новое имя, согласно судебным документам, доступным в Интернете на сайте PlainSite.org.
Ее новое имя было отредактировано в онлайн-документе. Ее мать Джастин Уилсон развелась с Маском в 2008 году.
Не было никаких дополнительных объяснений разрыва между дочерью Маска и ее отцом, главой Tesla и SpaceX, который пытается получить платформу социальной сети Twitter за 44 миллиарда долларов.
Ни юрист, представляющий Маска, ни пресс-служба Tesla, не ответили сразу на электронные письма Reuters с просьбой прокомментировать ситуацию в понедельник.
В мае, примерно через месяц после того, как был представлен документ об изменении имени и пола, Маск заявил о своей поддержке Республиканской партии, избранные представители которой поддерживают ряд законов, ограничивающих права трансгендеров в штатах по всей стране.
Маск высказался по поводу выбора трансгендерами лучших местоимений, написав в Twitter в 2020 году: "Я абсолютно поддерживаю трансгендеров, но все эти местоимения — эстетический ужас".
Дополнение
Сына Маска от певицы Граймс назвали необычным именем X Æ A-12. Однако из-за законов Калифорнии, где при регистрации имени невозможно использовать цифры, родители сменили имя сына на X Æ A-Xii.