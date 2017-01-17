Діти знайшли гранату на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У Нікольському на Донеччині діти знайшли гранату. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Донецької області.
До чергової частини поліції надійшло повідомлення від 42-річного місцевого мешканця, який розповів, що в Нікольському біля стадіону “Колос” знаходиться предмет, схожий на гранату.
Як пояснив чоловік, про небезпечну знахідку йому повідомили підлітки, які проходили біля дороги.
Біля тенісного корту знаходилася граната Ф-1 із запалом, без кільця до неї.
До приїзду фахівців правоохоронці взяли в оточення територію, перекрили рух автотранспорту та евакуювали дітей з бібліотеки, розташованої поряд. Боєприпас було вилучено, загрозу нейтралізовано.
Ще одну бойову гранату Ф-1 співробітники поліції вилучили у чоловіка, який пив пиво біля продуктового магазину в м. Курахове. Поліцейські зупинили п’яного 38-річного жителя для складання адміністративного протоколу, а при огляді виявили, що чоловік ховав боєприпас із запалом.
Неодноразово судимий зловмисник пояснив, що знайшов вибухонебезпечний трофей у кар’єрі села Іллінка та мав намір обміняти гранату на продукти харчування.
За усіма фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами, вибуховими речовинами) КК України.