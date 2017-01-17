Дети нашли гранату в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В Никольском Донецкой области дети нашли гранату. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Донецкой области.
В дежурную часть полиции поступило сообщение от 42-летнего местного жителя, который рассказал, что в Никольском у стадиона "Колос" находится предмет, похожий на гранату.
Как пояснил мужчина, об опасной находке ему сообщили подростки, которые проходили возле дороги.
У теннисного корта находилась граната Ф-1 с запалом, без кольца к ней.
До приезда специалистов правоохранители взяли в окружение территорию, перекрыли движение автотранспорта и эвакуировали детей из библиотеки, расположенной рядом. Боеприпас был изъят, угрозу нейтрализовали.
Еще одну боевую гранату Ф-1 сотрудники полиции изъяли у мужчины, который пил пиво возле продуктового магазина в г. Курахово. Полицейские остановили пьяного 38-летнего жителя для составления административного протокола, а при осмотре обнаружили, что он прятал боеприпас с запалом.
Неоднократно судимый злоумышленник пояснил, что нашел взрывоопасный трофей в карьере села Ильинка и намеревался обменять гранату на продукты питания.
По всем фактам возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами) УК Украины.