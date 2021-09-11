Disney після позову Скарлетт Йоханссон пустить в прокат фільми на екрани перед стрімінгом
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Фільми 2021 року компанії Walt Disney вийдуть на екранах кінотеатрів раніше, ніж з'являться на стрімінгових сервісах, оголосили в компанії, повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Зокрема, мова йде про мультфільмі “Енканто”, який буде випущений в прокат з 24 листопада і буде йти в кіно протягом 30 днів, після цього він буде доступний на стрімінговому сервісі Disney +. Фільм Marvel “Вічні”, вихід якого запланований на листопад, і “Вестсайдську історію” Стівена Спілберга (грудень), можна буде подивитися в кінотеатрах протягом 45 днів.
Доповнення
Фільм “Шан-Чі і легенда десяти кілець” вже встановив рекорд в святкові виходи в США і Канаді, зібравши в прокаті 94,7 млн доларів, відзначає Reuters.
Контекст
Актриса Скарлетт Йоханссон, яка зіграла роль Чорної вдови в фільмах Marvel, подала в суд на Disney. Компанія випустила картину “Чорна вдова” на своєму стрімінговому сервісі одночасно з його прем’єрою в кінотеатрах, що вплинуло на касові збори, поскаржилася актриса.