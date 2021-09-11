Disney после иска Скарлетт Йоханссон пустит в прокат фильмы на экраны раньше стриминга
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Фильмы 2021 компании Walt Disney выйдут на экранах кинотеатров раньше, чем появятся на стримингових сервисах, объявили в компании, сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В частности, речь идет о мультфильме “Энканто”, который будет выпущен в прокат с 24 ноября и будет идти в кино в течение 30 дней, после этого он будет доступен на стриминговом сервисе Disney+. Фильм Marvel “Вечные”, выход которого запланирован на ноябрь, и “Вестсайдская история” Стивена Спилберга (декабрь), можно будет посмотреть в кинотеатрах в течение 45 дней.
Дополнение
Фильм “Шан-Чи и легенда десяти колец” уже установил рекорд в праздничные выходы в США и Канаде, собрав в прокате 947 млн долларов, отмечает Reuters.
Контекст
Актриса Скарлетт Йоханссон, сыгравшая роль Черной вдовы в фильмах Marvel, подала в суд на Disney. Компания выпустила картину “Черная вдова” на своем стриминговом сервисе одновременно с его премьерой в кинотеатрах, что повлияло на кассовые сборы, пожаловалась актриса.