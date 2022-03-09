Discovery припиняє мовлення у Росії через вторгнення в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Медіакомпанія Discovery призупинила всі операції в Росії через вторгнення країни в Україну. Близько 15 каналів, що працюють через "медіа Альянс" — спільне підприємство з російською національною медіагрупою, — з середи припинять своє мовлення, пише УНН з посиланням на Variety.
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"Discovery прийняв рішення призупинити мовлення своїх каналів і сервісів в Росії", - повідомив variety представник Discovery.
Деталі
Джерела вказують, що цей крок зводиться до побоювань з приводу цензури в ЗМІ.
Discovery працює в Росії через "медіа Альянс", спільне підприємство з потужною медіагрупою країни, яка володіє найбільшою російською мовною компанією, прокремлівським "Першим каналом", і компанією платного телебачення Viasat.
За даними видання, близько 15 каналів будуть відключені з середи.
Discovery таким чином приєднується до безлічі медіа-компаній, які припиняють свій бізнес в Росії. Так, 6 березня Netflix оголосив, що призупиняє свою роботу на знак протесту проти повномасштабного вторгнення країни в Україну.
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Як писав УНН, менш ніж тиждень тому Pepsi і Coca-Cola заявляли, що не збираються йти з російського ринку, проте, оголосили про паузу, до бойкоту приєдналася копманія Starbucks.