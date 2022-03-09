Discovery прекращает вещание в России из-за вторжения в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Медиакомпания Discovery приостановила все операции в России из-за вторжения страны в Украину. Около 15 каналов, работающих через "Медиа Альянс" — совместное предприятие с российской Национальной медиагруппой, — со среды прекратят свое вещание, пишет УНН со ссылкой на Variety.
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"Discovery принял решение приостановить вещание своих каналов и сервисов в России", - сообщил Variety представитель Discovery.
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Источники указывают, что этот шаг сводится к опасениям по поводу цензуры в СМИ.
Discovery работает в России через "Медиа Альянс", совместное предприятие с мощной медиагруппой страны, которая владеет крупнейшей российской вещательной компанией, прокремлевским "Первым каналом", и компанией платного телевидения Viasat.
По данным издания, около 15 каналов будут отключены со среды.
Discovery таким образом присоединяется к множеству медиа-компаний, которые приостанавливают свой бизнес в России. Так, 6 марта Netflix объявил, что приостанавливает свою работу в знак протеста против полномасштабного вторжения страны в Украину.
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Как писал УНН, менее чем неделю назад Pepsi и Coca-Cola заявляли, что не собираются уходить с российского рынка, однако, объявили о паузе, к бойкоту присоединилась копмания Starbucks.