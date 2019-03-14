Директора закарпатського облавтодору звинувачують у заволодінні 1,9 млн грн

КИЇВ. 14 березня. УНН. Директор державного підприємства “Закарпатський облавтодор” та посадові особи комерційної структури розробили схему по заволодінню коштами, призначені на будівництво та ремонт доріг. Керівнику облавтодору повідомлено про підозру за заволодіння бюджетними коштами. Про це УНН повідомляє з посиланням на Facebook сторінку Управління захисту економіки в Закарпатській області.