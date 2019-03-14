Директора закарпатського облавтодору звинувачують у заволодінні 1,9 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Директор державного підприємства “Закарпатський облавтодор” та посадові особи комерційної структури розробили схему по заволодінню коштами, призначені на будівництво та ремонт доріг. Керівнику облавтодору повідомлено про підозру за заволодіння бюджетними коштами. Про це УНН повідомляє з посиланням на Facebook сторінку Управління захисту економіки в Закарпатській області.
“Досудовим розслідуванням встановлено, що директор державного підприємства та посадові особи комерційної структури розробили схему по заволодінню коштами, призначені на будівництво та ремонт доріг. Для проведення ремонтно-будівельних робіт облавтодор купував у комерційної структури бітум. Тільки вартість продукції була значно вища від ринкової. Крім того, дана комерційна структура має ознаки фіктивності”, — йдеться у повідомленні.
Слідством встановлено, що директор ДП “Закарпатський облавтодор” та посадові особи товариства заволоділи бюджетними коштами у сумі майже 1,9 мільйонів гривень.
Сьогодні, 14 березня, за погодження Генеральної прокуратури України директору облавтодору було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст.191 Кримінального кодексу України. Проводяться подальші процесуальні заходи щодо притягнення до відповідальності причетних до злочину осіб.
Нагадаємо, начальника одного зі структурних підрозділів Луганського обласного центру з гідрометеорології підозрюють у заволодінні державними коштами.