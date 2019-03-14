Директора закарпатского облавтодора обвиняют в завладении 1,9 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Директор государственного предприятия "Закарпатский облавтодор" и должностные лица коммерческой структуры разработали схему по завладению средствами, предназначенные на строительство и ремонт дорог. Руководителю облавтодора сообщено о подозрении за завладение бюджетными средствами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Facebook страницу Управление защиты экономики в Закарпатской области.
"Досудебным расследованием установлено, что директор государственного предприятия и должностные лица коммерческой структуры разработали схему по завладению средствами, предназначенные на строительство и ремонт дорог. Для проведения ремонтно-строительных работ облавтодор покупал у коммерческой структуры битум. Только стоимость продукции была значительно выше рыночной. Кроме того, данная коммерческая структура имеет признаки фиктивности", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что директор ГП "Закарпатский облавтодор" и должностные лица общества завладели бюджетными средствами в сумме почти 1,9 млн гривен.
Сегодня, 14 марта, по согласованию Генеральной прокуратуры Украины директору облавтодора было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса Украины. Проводятся дальнейшие процессуальные меры по привлечению к ответственности причастных к преступлению лиц.
Напомним, начальник одного из структурных подразделений Луганского областного центра по гидрометеорологии подозревают в завладении государственными средствами.