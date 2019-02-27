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Посадовця з центру гідрометеорології підозрюють у заволодінні понад 60 тис. грн

Посадовця з центру гідрометеорології підозрюють у заволодінні понад 60 тис. грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Начальника одного зі структурних підрозділів Луганського обласного центру з гідрометеорології підозрюють у заволодінні державних коштів. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу прокуратури Луганської області.

“Під час слідства встановлено, що начальник одного зі структурних підрозділів Луганською обласного центру з гідрометеорології упродовж 2016-2018 років вносив недостовірні відомості та підписував табелі обліку робочого часу стосовно підлеглого працівника, який насправді перебував за межами України. (У результаті — ред.) незаконно отримав понад 60 тис. грн”, — йдеться в повідомленні.

Наразі, посадовій особі повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей) КК України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення останнього від посади.

Також, триває досудове розслідування. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, працівнику поліції повідомили про підозру у незаконному заволодінні автомобілем на іноземній реєстрації.

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