Чиновника из центра гидрометеорологии подозревают в завладении более 60 тыс. грн

"В ходе следствия установлено, что начальник одного из структурных подразделений Луганского областного центра по гидрометеорологии на протяжении 2016-2018 годов вносил недостоверные сведения и подписывал табели учета рабочего времени по отношению к подчиненному работнику, который на самом деле находился за пределами Украины. (В результате - ред.) незаконно получил более 60 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Сейчас должностному лицу сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений) УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранения последнего от должности.

Также продолжается досудебное расследование. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, работнику полиции сообщили о подозрении в незаконном завладении автомобилем на иностранном регистрации.