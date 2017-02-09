Директор ЦРУ прибув з візитом до Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У міжнародному аеропорту "Есенбога" в Анкарі директора ЦРУ Майка Помпео зустрічали співробітники посольства США і представники влади Туреччини, передає УНН з посиланням на Анадолу.
Глава ЦРУ відвідав посольство США, після чого відправився на переговори в Національну розвідувальну організацію Туреччини (MIT).
Нагадаємо, М.Помпео Сенат США затвердив на посаді директора Центрального розвідувального управління США 24 січня 2017 року.