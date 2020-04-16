Директор Київської міської клінічної лікарні №6 спростував закриття закладу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Київська міська клінічна лікарня № 6 продовжує функціонувати, хоча у її співробітників дійсно виявили коронавірус. Про це повідомив директор лікарні Вадим Княжевський у відеозверненні, оприлюдненому Департаментом охорони здоров'я КМДА, передає УНН.
"Хочу спростувати інформацію, що поширилась учора в інтернет-мережі щодо закриття нашої лікарні. Медзаклад продовжує надавати допомогу 103-м паціентам, які знаходяться у нашій лікарні", - повідомив Княжевський.
З його слів, починаючи з 17 березня заклад приймає хворих на пневмонію. За цей час було госпіталізовано 112 паціентів, у 12 з яких при обстеженні був виявлений COVID-19.
"Паціенти були переведені в інфекційне відділення міста. Співробітники, що надавали допомогу, були обстежені на COVID-19. Позитивні результати були виявлені у 15 осіб, 12 з яких знаходяться на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Їх стан - задовільний. Троє паціентів знаходяться в четвертій лікарні. Всі - у задовільному стані. Лікарня продовжує працювати", - зазначив директор лікарні.
Нагадаємо, раніше сьогодні мер Києва Віталій Кличко заявив, що міська лікарня № 6 сьогодні не приймає нових пацієнтів, однак продовжує надавати допомогу пацієнтам, які поступили раніше.
Як повідомляв УНН, Київську міську клінічну лікарню № 6 закрили через раптовий спалах коронавірусної інфекції.