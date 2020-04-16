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Директор Киевской городской клинической больницы №6 опроверг закрытие заведения

Директор Киевской городской клинической больницы №6 опроверг закрытие заведения

Киев  •  УНН

 • 51927 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Киевская городская клиническая больница № 6 продолжает функционировать, хотя у ее сотрудников действительно обнаружили коронавирус. Об этом сообщил директор больницы Вадим Княжевский в видеообращении, опубликованном Департаментом здравоохранения КГГА, передает УНН.

"Хочу опровергнуть информацию, которая распространилась вчера в сети интернет относительно закрытия нашей больницы. Медучреждение продолжает оказывать помощь 103-м пациентам, которые находятся в нашей больнице", - сообщил Княжевский.

По его словам, начиная с 17 марта заведение принимает больных пневмонией. За это время были госпитализированы 112 пациентов, у 12 из которых при обследовании был обнаружен COVID-19.

"Пациенты были переведены в инфекционное отделение города. Сотрудники, которые оказывали помощь, были обследованы на COVID-19. Положительные результаты были обнаружены у 15 человек, 12 из которых находятся на амбулаторном лечении под наблюдением семейных врачей. Их состояние - удовлетворительное. Трое пациентов находятся в четвертой больнице. Все - в удовлетворительном состоянии. Больница продолжает работать", - отметил директор больницы.

Напомним, ранее сегодня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городская больница № 6 сегодня не принимает новых пациентов, однако продолжает оказывать помощь пациентам, поступившим ранее.

Как сообщал УНН, Киевскую городскую клиническую больницу № 6 закрыли из-за внезапной вспышки коронавирусной инфекции.

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