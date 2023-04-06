Директор ФБР: Китай спостерігає за війною рф проти України та вчиться на ній

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Директор ФБР Крістофер Рей довго говорив про війну в Україні в середу ввечері перед аудиторією Техаського університету A&M в Коледж-Стейшн. Він відвідав школу для поглибленого обговорення «участі ФБР у поточних подіях і викликах, з якими зіткнеться нація».

«Як я вже сказав, війна для росіян не така гаряча. І тому є багато росіян, у тому числі співробітники російської розвідки, які не дуже задоволені», – сказав Рей.

Він також повідомив, що в російській розвідці є багато «нещасних росіян», яких ФБР хотіло б завербувати, але «в інший спосіб».

«Ми хочемо, щоб ті нещасні росіяни знали, що ми хотіли б з ними поговорити, — сказав Рей студентам університету. — І, можливо, вони можуть зіграти певну роль у зміні курсу історії».

За словами директора ФБР, у той час як США спостерігають за війною в Україні та вчаться на ній, те ж саме робить і Китай. Він сказав, що урок, на якому Китай може зосередитися, це «вплив санкцій на російську економіку», і звинуватив уряд Китаю в тому, що він «почав вживати заходів, щоб "підкласти подушку" для своєї економіки проти потенційних санкцій».

Рей зауважив, що ці дії можуть послужити ключем до потенційних майбутніх дій проти Тайваню.

«Якби вони вирішили, наприклад, силою спробувати захопити Тайвань, ви можете очікувати, що буде введено багато санкцій, - сказав Рей. - Тож той факт, що китайці витрачають стільки часу на "підкладання подушки" для своєї економіки, принаймні в моєму світі… ми називаємо таку поведінку підказкою».

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