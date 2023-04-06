Директор ФБР: Китай наблюдает за войной рф против Украины и учится на ней

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Директор ФБР Кристофер Рэй долго говорил о войне в Украине в среду вечером перед аудиторией Техасского университета A&M в Колледж-Стейшн. Он посетил школу для углубленного обсуждения «участия ФБР в текущих событиях и вызовах, с которыми столкнется нация».

«Как я уже сказал, война для россиян не так горяча. И поэтому есть много россиян, в том числе сотрудники российской разведки, которые не очень довольны», – сказал Рэй.

Он также сообщил, что в российской разведке есть много «несчастных россиян», которых ФБР хотело бы завербовать, но «другим способом».

«Мы хотим, чтобы те несчастные россияне знали, что мы хотели бы с ними поговорить, — сказал Рэй студентам университета. — И, возможно, они могут сыграть определенную роль в изменении курса истории».

По словам директора ФБР, в то время как США наблюдают за войной в Украине и учатся на ней, то же самое делает и Китай. Он сказал, что урок, на котором Китай может сосредоточиться, это «влияние санкций на российскую экономику», и обвинил правительство Китая в том, что оно «начало принимать меры, чтобы "подложить подушку" для своей экономики против потенциальных санкций».

Рэй заметил, что эти действия могут послужить ключом к потенциальным будущим действиям против Тайваня.

«Если бы они решили, например, попытаться захватить Тайвань силой, вы можете ожидать, что будет введено много санкций, - сказал Рэй. - Поэтому тот факт, что китайцы тратят столько времени на "подкладывание подушки" для своей экономики, по крайней мере, в моем мире… мы называем такое поведение подсказкой».

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