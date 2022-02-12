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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Дипмісії ЄС та його держав-членів у Києві не закриваються - Боррель

Дипмісії ЄС та його держав-членів у Києві не закриваються - Боррель

Київ • УНН

 • 16582 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Дипломатичні представництва ЄС та його держав-членів не закриваються, вони залишаються в Києві та продовжують працювати. Таку заяву зробив Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель та Європейська служба зовнішніх справ (EEAS) у суботу ввечері, пише УНН.

Цитата:

"Дипломатичні місії ЄС та його держав-членів не закриваються. Вони залишаються в Києві та продовжують підтримувати громадян ЄС і співпрацювати з українською владою. Присутність персоналу та рекомендації щодо подорожей коригуються з огляду на безпекові обставини", - написав Боррель у Twitter.

Деталі

У заяві Борреля від імені ЄС про дипломатичну присутність у Києві, оприлюдненій EEAS, вказано, що "ЄС та його країни-члени координують свої дії з огляду на нинішні загрози для України". Там повторили твіт Борреля, вказавши, що "наші дипломатичні представництва не закриваються. Вони залишаються в Києві та продовжують працювати на підтримку громадян ЄС та у співпраці з українською владою".

"Ми підтверджуємо нашу постійну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України та дипломатичних зусиль щодо деескалації. Нагадуємо, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме серйозні наслідки та тяжку ціну у відповідь", - додали у дипвідомстві ЄС.

Раніше

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас повідомив в Twitter, що залишається в Києві.

Відучора активізувалися повідомлення від західних країн з попередженнями для громадян виїхати з України. Це відбувається на тлі посилення занепокоєння, коли у п’ятницю Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.

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