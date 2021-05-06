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Динозавр розміром з пінту: вчені виявили "унікальні здібності" крихітного хижака

Динозавр розміром з пінту: вчені виявили "унікальні здібності" крихітного хижака

Київ • УНН

 • 26531 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Близько 70 мільйонів років тому під покровом темряви в пустельному середовищі існування, на території сучасної Монголії і північного Китаю, довготелесий динозавр мав чудовий нічний зір і чудовий слух, щоб вижити як грізний нічний хижак розміром з пінту. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Вчені заявили, що дослідження кільця кісток, навколишньої зіниці, і кісткової трубки всередині черепа, в якій знаходиться орган слуху, показали, що цей динозавр, званий Shuvuuia deserti, мав зорові і слухові здібності, що указує на те, що він міг полювати в повній темряві.

Їх дослідження, опубліковані в журналі Science, показали, що хижі динозаври в цілому володіли слухом вище середнього, що корисно для мисливців.

Шувуйя був двоногим динозавром крейдяного періоду розміром з фазана і важив приблизно стільки ж, скільки маленька домашня кішка. Не маючи сильних щелеп і гострих зубів багатьох хижих динозаврів, у нього був дивно пташиний, злегка складений череп і безліч крихітних зубів, схожих на рисові зерна.

Його шия середньої довжини і маленька голова укупі з дуже довгими ногами робили його схожим на незграбного курча. На відміну від птахів, у нього були короткі, але потужні руки, що закінчуються одним великим кігтем, придатним для копання.

“Шувуйя міг бігати по дну пустелі під покровом ночі, використовуючи свій неймовірний слух і нічний зір, щоб вистежити дрібну здобич, таку як нічні ссавці, ящірки і комахи. За допомогою своїх довгих ніг він міг швидко перебігти таку здобич і використовувати її викопуючи передніми кінцівками, щоб вирвати здобич з укриття, наприклад з нори, — сказав палеонтолог Джона Чойнер з Університету Вітватерсранда в Південній Африці, провідний автор дослідження.

“Це настільки дивна тварина, що палеонтологи давно задавалися питанням, що вона насправді робила”, — додав палеонтолог Роджер Бенсон з Оксфордського університету в Англії, який допоміг провести дослідження.

Дослідники вивчили структуру, яка називається Лаген, вигнутий і схожий на пальці мішок, який знаходиться в порожнині в кістках, оточуючих мозок, і з’єднаний з частиною вуха, яка дозволяє рептиліям і птахам зберігати рівновагу і рухати головою під час ходьби. Гострий слух допомагає нічним хижакам знаходити здобич. Чим довше Лагена, тим краще чує тварина.

Сипуха, досвідчений нічний хижак навіть в непроглядній пітьмі, має пропорційно найдовшу Лаген серед усіх живих птахів. Shuvuuia унікальний серед хижих динозаврів з гіпер-подовженим Лаген, майже ідентичним за розмірами сипухи.

Дослідники також вивчили серію крихітних кісток, які називаються склеральним кільцем, що оточують зіниця ока. Він існує у птиць і ящірок і був присутній у предків сучасних ссавців. У Шувуйі було дуже широке склеральну кільце, що вказувало на дуже великий розмір зіниці, що робило його очі “спеціалізованим обладнанням” для захоплення світла.

Дослідження показало, що нічне життя серед динозаврів була рідкістю, за винятком групи під назвою Альвареззаври, до якої належав Шувуйя. Альваресзаври дуже добре володіли нічним зором.

“Як і багато палеонтологів, я вважав, що ніч у епоху динозаврів припадала на час, коли ссавці виходили із схованок, щоб уникнути хижаків і конкуренції. Важливість цих відкриттів полягає в тому, що вони змушують нас уявити динозаврів, подібних Шувуйя, які еволюціонували ”, - сказав Бенсон.

Бенсон додав: “Це дійсно показує, що динозаври володіли широким спектром навичок і пристосувань, які тільки-тільки починають виявлятися. Ми знаходимо докази того, що за часів динозаврів існувала процвітаюче “нічне життя”.

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