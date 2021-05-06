Динозавр размером с пинту: ученые обнаружили "уникальные способности" крошечного хищника

Детали

Ученые заявили, что исследование кольца костей, окружающей зрачки, и костной трубки внутри черепа, в которой находится орган слуха, показали, что этот динозавр, называемый Shuvuuia deserti, имел зрительные и слуховые способности, что указывает на то, что он мог охотиться в полной темноте.

Их исследования, опубликованные в журнале Science, показали, что хищные динозавры в целом владели слухом выше среднего, что полезно для охотников.

Шувуйя был двуногим динозавром мелового периода размером с фазана и весил примерно столько же, сколько маленькая домашняя кошка. Не имея сильных челюстей и острых зубов многих хищных динозавров, у него был удивительно птичий, слегка составленный череп и множество крошечных зубов, похожих на рисовые зерна.

Его шея средней длины и маленькая голова вместе с очень длинными ногами делали его похожим на неуклюжего цыпленка. в отличие от птиц, у него были короткие, но мощные руки, заканчивающиеся одним большим когтем, пригодным для копания.

"Шувуйя мог бегать по дну пустыни под покровом ночи, используя свой невероятный слух и ночное зрение, чтобы выследить мелкую добычу, такую как ночные млекопитающие, ящерицы и насекомые. С помощью своих длинных ног он мог быстро перебежать такую добычу и использовать ее выкапывая передними конечностями, чтобы вырвать добычу из укрытия, например из норы, - сказал палеонтолог Джон Чойнер из Университета Витватерсранда в Южной Африке, ведущий автор исследования.

"Это настолько странное животное, что палеонтологи давно задавались вопросом, что оно на самом деле делало", - добавил палеонтолог Роджер Бенсон из Оксфордского университета в Англии, который помог провести исследования.

Исследователи изучили структуру, которая называется Лаген, изогнутый и похож на пальцы мешок, который находится в полости в костях, окружающих мозг, и соединен с частью уха, которая позволяет рептилиям и птицам сохранять равновесие и двигать головой во время ходьбы. Острый слух помогает ночным хищникам находить добычу. Чем дольше Лаген, тем лучше слышит животное.

Сипуха, опытный ночной хищник даже в кромешной тьме, имеет пропорционально самую длинную Лаген из всех живых птиц. Shuvuuia уникальный среди хищных динозавров с гипер-удлиненным Лаген, почти идентичным по размерам сипухи.

Исследователи также изучили серию крошечных костей, которые называются склеральным кольцом окружающих зрачок глаза. Он существует в птиц и ящериц и присутствовал у предков современных млекопитающих. В Шувуйи было очень широкое склеральное кольцо, что указывало на очень большой размер зрачка, что делало его глаза "специализированным оборудованием" для захвата света.

Исследование показало, что ночная жизнь среди динозавров была редкостью, за исключением группы под названием Альваресзавры, к которой принадлежал Шувуйя. Альваресзавры очень хорошо владели ночным зрением.

"Как и многие палеонтологи, я считал, что ночь в эпоху динозавров приходилась на время, когда млекопитающие вышли из тайников, чтобы избежать хищников и конкуренции. Важность этих открытий состоит в том, что они заставляют нас представить динозавров, подобных Шувуйя, которые эволюционировали" - сказал Бенсон.

Бенсон сказал: "Это действительно показывает, что динозавры обладали широким спектром навыков и приспособлений, которые только-только начинают проявляться. Мы находим доказательства того, что во времена динозавров существовала процветающая "ночная жизнь".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Аргентине нашли окаменелости огромного динозавра, жившего 140 миллионов лет назад