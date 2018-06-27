"Динамо" зробило трансферну пропозицію по аргентинському форварду – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Віце-чемпіон України київське "Динамо" найближчим часом може поповнити ряди форвардом "Расінга" Брайаном Мансілья, інформує УНН з посиланням на портал Esperanzaracinguista.
За інформацією джерела, 21-річний форвард отримав офіційну пропозицію від київського "Динамо", і зараз всерйоз розглядає можливість переїзду в Україну.
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Зазначено, що сам футболіст поки "аналізує цю пропозицію, але все ще не впевнений".
Також футболіст, трансферна вартість якого за даними Transfarmarkt становить 3 млн. євро, має прописану суму відступних в контракті, що складає 9 млн євро.
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Відзначимо, що у нинішньому сезоні молодий аргентинець провів за клуб 14 поєдинків в яких виходив переважно на заміну (на полі провів тільки 427 хвилин) і забив одного разу. Загалом він відіграв на професійному рівні 49 ігор, забив 6 разів і віддав 1 результативний пас.