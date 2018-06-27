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"Динамо" сделало трансферное предложение по аргентинскому форварду - СМИ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 июня. УНН. Вице-чемпион Украины киевское "Динамо" в ближайшее время может пополнить ряды форвардом "Расинга" Брайаном Мансильей, информирует УНН со ссылкой на портал Esperanzaracinguista.

По информации источника, 21-летний форвард получил официальное предложение от киевского "Динамо", и сейчас всерьез рассматривает возможность переезда в Украину.

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Отмечено, что сам футболист пока "анализирует это предложение, но все еще не уверен".

Также футболист, трансферная стоимость которого по данным Transfarmarkt составляет 3 млн евро, имеет прописанную сумму отступных в контракте, что составляет 9 млн евро.

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Отметим, что в нынешнем сезоне молодой аргентинец провел за клуб 14 матчей в которых выходил преимущественно на замену (на поле провел только 427 минут) и забил 1 мяч. В целом он сыграл на профессиональном уровне 49 игр, забил 6 раз и отдал 1 результативный пас.

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