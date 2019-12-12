"Динамо" завершило виступи в Лізі Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Київське "Динамо" провело матч 6 туру групової стадії Ліги Європи на НСК "Олімпійський" проти швейцарського "Лугано", передає УНН.
Суперник киян ще до матчу втратив будь-які шанси на вихід до наступного раунду, але не дав цього зробити і команді Михайличенка. Гол у роздягальню на 45 хвилині головою забив нападник Араторе, якого захисники "біло-синіх" залишили наодинці у власній карній зоні.
У другій половині Буяльський поцілив у каркас воріт, і тільки на 4 компенсованій хвилині Віктор Циганков обвідним ударом з лівої ноги приніс нічию киянам – 1:1.
Відзначимо, що в іншій грі квартету В "Мальме" обіграв "Копенгаген" 1:0 та з 11 очками виграв групу. "Копенгаген" з 9 пунктами продовжить виступи в 1/16 фіналу ЛЄ, а "Динамо" завершив єврокубковий сезон (7 очок).
Додамо, що за 6 матчів групового етапу ЛЄ "динамівці" не зуміли виграти бодай один поєдинок.