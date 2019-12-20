"Динамо" виступило із заявою про можливий допінг форварда клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Київське "Динамо" було офіційно проінформоване про можливе порушення Артемом Бєсєдіним антидопінгових правил УЄФА. Про це сказано на сайті "Біло-синіх", повідомляє УНН.
"Наразі дотримуючись вимог щодо конфіденційності, ФК "Динамо Київ" не може надати футбольній громадськості детальнішу інформацію до закінчення відповідних процедур", - сказано в заяві клубу.
Зазначається, що зараз з'ясовуються усі нюанси й обставини стосовно можливого вживання українцем допінгу.
Примітно, що раніше в ЗМІ з'явилася інформацію щодо не проходження допінг-тесту Бєсєдіна після матчу Ліги Європи з "Мальме".
Додамо також, у цьому сезоні Бєсєдін зіграв за "Динамо" 23 матчі та забив 8 голів та двічі виступав за збірну України при 2 забитих м'ячах.