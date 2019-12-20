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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 31253 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 118921 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 124690 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 122939 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 144951 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 110643 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 111221 просмотра

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"Динамо" выступило с заявлением о возможном допинге форварда клуба

"Динамо" выступило с заявлением о возможном допинге форварда клуба

Киев  •  УНН

 • 17090 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Киевское "Динамо" было официально проинформировано о возможном нарушении Артемом Беседин антидопинговых правил УЕФА. Об этом говорится на сайте "Бело-синих", сообщает УНН.

"Сейчас соблюдая требования конфиденциальности, ФК" Динамо Киев "не может предоставить футбольной общественности подробную информацию до окончания соответствующих процедур", - говорится в заявлении клуба.

Отмечается, что сейчас выясняются все нюансы и обстоятельства относительно возможного применения Украинский допинга.

Примечательно, что ранее в СМИ появилась информация о непрохождения допинг-теста Беседина после матча Лиги Европы с "Мальме".

Добавим также, в этом сезоне Беседин сыграл за "Динамо" 23 матча и забил 8 голов и дважды выступал за сборную Украины при 2 забитых мячах.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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