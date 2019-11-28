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"Динамо" U-19 вийшло в 1/16 фіналу Юнацької Ліги УЄФА

"Динамо" U-19 вийшло в 1/16 фіналу Юнацької Ліги УЄФА

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Київське "Динамо" у складі гравців до 19 років успішно подолало другий етап "Шляху чемпіонів" Юнацької Ліги УЄФА. Про це повідомляє прес-служба "біло-синіх", передає УНН.

Після домашньої перемоги з рахунком 3:0 підопічні Ігоря Костюка зіграли на виїзді матч-відповідь із однолітками з грецького “ПАОКа”.

Після голів Думціса з пенальті на 14 хвилині і Цоліса на 23, греки повели 2:0. Проте в компенсований час до гри відзначитися за киян змогли Ісаєнко і Ярош — 2:2.

Отже, “Динамо” по сумі двох матів переграло “ПАОК” та прямує до 1/16 фіналу, адже перша гра завершилася на користь українського колективу.

Варто відзначити, що в 1/16 фіналу “біло-сині” зустрінуться з однією з команд, які посядуть другі місця за підсумком групового раунду основної сітки турніру.

Також додамо, свого наступного суперника “динамівці” дізнаються 16 грудня після жеребкування цієї стадії.

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