"Динамо" U-19 вышло в 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Киевское "Динамо" в составе игроков до 19 лет успешно преодолело второй этап "Пути чемпионов" Юношеской Лиги УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих", передает УНН.
После домашней победы со счетом 3:0 подопечные Игоря Костюка сыграли на выезде ответный матч со сверстниками из греческого “ПАОКа”.
После голов Думциса с пенальти на 14 минуте и Цолиса на 23 греки повели 2:0. Однако в компенсированное время к игре отличиться киевлян смогли Исаенко и Ярош — 2:2.
Итак, “Динамо” по сумме двух матов переиграло “ПАОК” и направляется в 1/16 финала, ведь первая игра завершилась в пользу украинского коллектива.
Стоит отметить, что в 1/16 финала “бело-синие” встретятся с одной из команд, занявшие вторые места по итогам группового раунда основной сетки турнира.
Также добавим, своего следующего соперника “динамовцы” узнают 16 декабря после жеребьевки этой стадии.