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"Динамо" не повірило представнику УЄФА і закликає шукати докази "расизму" їхніх уболівальників

Київ • УНН

 • 8217 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. З'явилася реакція київського "Динамо" на звинувачення "Челсі" у проявах расизму уболівальників клубу під час матчу 1/8 фіналу Ліги Європи у Києві. Київський клуб виступив зі спеціальною заявою на своєму офіційному сайті, передає УНН.

"Динамо" не повірило представнику УЄФА і закликає шукати докази "расизму" їхніх уболівальників

"ФК "Динамо" глибоко стурбований публічною заявою, яку опублікував ФК "Челсі" про можливі дискримінаційні прояви під час матчу на НСК "Олімпійський", - йдеться в заяві.

Водночас у клубі визнали, що під час післяматчевого дебрифінгу делегат УЄФА повідомив представникам ФК "Динамо" про звернення офіційних осіб ФК "Челсі" з інформацією про те, що футболіст Хадсон-Одоі чув "мавпячі крики" (monkey chants) в свою адресу у другому таймі.

При цьому, у столичному ФК заявили про відсутність у "Челсі" доказів.

"Представники ФК "Динамо" відразу звернули увагу на те, що цю інформацію необхідно перевірити на достовірність і наявність конкретних доказів, які б свідчили про неприпустиму поведінку учасників матчу. ФК "Динамо" не мав і наразі не має ніяких доказів, що такі вигуки були", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше "Челсі" звинуватив уболівальників "Динамо" у расизмі і поскаржився УЄФА.

Також нагадаємо, що за інформацією Сергія Болотнікова, "Динамо" не виплатило гравцям 750 тис. євро преміальних за виступ в Лізі Європи.

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