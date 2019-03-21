"Динамо" не повірило представнику УЄФА і закликає шукати докази "расизму" їхніх уболівальників
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. З'явилася реакція київського "Динамо" на звинувачення "Челсі" у проявах расизму уболівальників клубу під час матчу 1/8 фіналу Ліги Європи у Києві. Київський клуб виступив зі спеціальною заявою на своєму офіційному сайті, передає УНН.
"ФК "Динамо" глибоко стурбований публічною заявою, яку опублікував ФК "Челсі" про можливі дискримінаційні прояви під час матчу на НСК "Олімпійський", - йдеться в заяві.
Водночас у клубі визнали, що під час післяматчевого дебрифінгу делегат УЄФА повідомив представникам ФК "Динамо" про звернення офіційних осіб ФК "Челсі" з інформацією про те, що футболіст Хадсон-Одоі чув "мавпячі крики" (monkey chants) в свою адресу у другому таймі.
При цьому, у столичному ФК заявили про відсутність у "Челсі" доказів.
"Представники ФК "Динамо" відразу звернули увагу на те, що цю інформацію необхідно перевірити на достовірність і наявність конкретних доказів, які б свідчили про неприпустиму поведінку учасників матчу. ФК "Динамо" не мав і наразі не має ніяких доказів, що такі вигуки були", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, раніше "Челсі" звинуватив уболівальників "Динамо" у расизмі і поскаржився УЄФА.
Також нагадаємо, що за інформацією Сергія Болотнікова, "Динамо" не виплатило гравцям 750 тис. євро преміальних за виступ в Лізі Європи.