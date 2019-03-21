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"Динамо" не поверило представителю УЕФА и призывает искать доказательства "расизма" их болельщиков

Киев • УНН

 • 8217 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Появилась реакция киевского "Динамо" на обвинение "Челси" в проявлениях расизма болельщиков клуба во время матча 1/8 финала Лиги Европы в Киеве. Киевский клуб выступил со специальным заявлением на своем официальном сайте, передает УНН.

"Динамо" не поверило представителю УЕФА и призывает искать доказательства "расизма" их болельщиков

"ФК "Динамо" глубоко обеспокоен публичным заявлением, которое опубликовал ФК "Челси" о возможных дискриминационных проявлениях во время матча на НСК "Олимпийский", - говорится в заявлении.

В то же время, в клубе признали, что во время послематчевого дебрифинга делегат УЕФА сообщил представителям ФК "Динамо" об обращениях официальных лиц ФК "Челси" с информацией о том, что футболист Хадсон-Одои слышал "обезьяньи крики" (monkey chants) в свой адрес во втором тайме.

При этом, в столичном ФК заявили об отсутствии у "Челси" доказательств.

"Представители ФК "Динамо" сразу обратили внимание на то, что эту информацию необходимо проверить на достоверность и наличие конкретных доказательств, свидетельствующих о недопустимом поведении участников матча. ФК "Динамо" не имел и в настоящее время не имеет никаких доказательств, что такие выкрики имели место", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее "Челси" обвинил болельщиков "Динамо" в расизме и пожаловался УЕФА.

Также напомним, что по информации Сергея Болотникова, "Динамо" не выплатило игрокам 750 тыс. евро премиальных за выступление в Лиге Европы. 

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