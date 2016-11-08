Дільниці для голосування на виборах президента відкрили у низці штатів США
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Голосування на виборах президента США розпочалося з штату Вермонт, згодом - у Нью-Йорку, штату Коннектикут, частині штату Індіана, частині Кентуккі, Мену, Нью-Джерсі і Вірджинії, передає УНН з посиланням на The Guardian.
Голосування у Вермонті стартувало о 5 ранку.
Виборчі дільниці у Північній Кароліні, Огайо і Західній Вірджинії відкрилися о 6:30.
Голосування у Флориді, штаті Делавер, Джорджія, Массачусетс, Меріленд, Мічиган, Нью-Гемпшир, Пенсільванія, Род-Айленд, Південна Кароліна, частині Теннессі стартує о 7 годині ранку.
Виборчі години залежить від штату.
Кандидатом від Демократичної партії є колишній державний секретар США Хілларі Клінтон, від Республіканської партії - магнат Дональд Трамп.