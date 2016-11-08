Участки для голосования на выборах президента открыли в ряде штатов США
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Голосование на выборах президента США началось из штата Вермонт, затем - в Нью-Йорке, штат Коннектикут, части штата Индиана, части Кентукки, Мен, Нью-Джерси и Вирджинии, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Голосование в Вермонте началось в 5 утра.
Избирательные участки в Северной Каролине, Огайо и Западной Вирджинии открылись в 6:30.
Голосование во Флориде, штате Делавэр, Джорджия, Массачусетс, Мэриленд, Мичиган, Нью-Гемпшир, Пенсильвания, Род-Айленд, Южная Каролина, части Теннесси стартует в 7:00 утра.
Избирательные часы зависят от штата.
Кандидатом от Демократической партии является бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон, от Республиканской партии - магнат Дональд Трамп.