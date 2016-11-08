Участки для голосования на выборах президента открыли в ряде штатов США

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Голосование на выборах президента США началось из штата Вермонт, затем - в Нью-Йорке, штат Коннектикут, части штата Индиана, части Кентукки, Мен, Нью-Джерси и Вирджинии, передает УНН со ссылкой на The Guardian.