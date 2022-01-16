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"Діалог - не ознака слабкості, це ознака сили": Столтенберг вірить у можливість угоди з Москвою

"Діалог - не ознака слабкості, це ознака сили": Столтенберг вірить у можливість угоди з Москвою

Київ • УНН

 • 19766 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що хоча дипломатія вкрай необхідна для вирішення кризи у Східній Європі, Росія, а не Україна, має проявити гнучкість. В інтерв'ю CBC News, що вийшло в ефір у неділю, Столтенберг заявив, що вірить у можливість угоди з Москвою, пише УНН.

Деталі

В інтерв'ю CBC Єнса Столтенберга запитали, чи може чи має уряд Президента України Володимира Зеленського робити більше в межах існуючих Мінських угод, щоб відвести Європу від межі нової війни. Він сказав, що Москва прискорила нинішню кризу.

"Агресором є Росія", - сказав Столтенберг. "Очікувати, що жертва агресії має показати деескалацію, – це дійсно викласти все у трохи дивний, перевернутий спосіб", - додав він.

Столтенберг сказав, що хоча Росія має показати "деескалацію", НАТО, як і раніше, готове знову сісти і вислухати занепокоєння Москви.

Столтенберг, колишній прем'єр-міністр Норвегії, який вів переговори про прикордонні суперечки з росіянами на Крайній Півночі, "сказав, що вірить у можливість угоди з Москвою", повідомляє телеканал.

"Думаю, найголовніше, що я засвоїв, це те, що немає протиріччя між... обороною, силою та діалогом". Поки ми сильні, поки ми єдині, ми можемо вести діалог і обговорювати багато питань з Росією, сказаввін.

"Діалог, розмови, переговори — це не ознака слабкості, це ознака сили", - відзначив Столтенберг.

Генсек НАТО при цьому зауважив, що подальше вторгнення на територію України буде "великою стратегічною помилкою Росії", за яку доведеться дорого заплатити життями.

"Українські збройні сили зараз набагато краще навчені, краще оснащені, краще підготовлені, ніж були у 2014 році, коли Росія пішла вперше", - сказав він. "І, звичайно, ми завжди будемо готові зробити все можливе, щоб захистити всіх союзників по НАТО", - зазначив Столтенберг.

Доповнення

Українська влада і західні партнери останнім часом звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні минулого тижня, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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