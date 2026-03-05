Дезінформація та фейки на Близькому Сході - як ШІ створює нову реальність
На тлі конфлікту на Близькому Сході поширюються фейки, включаючи перероблені зображення та відео з відеоігор. Фактчекери спростовують неправдиві твердження проіранських акаунтів.
На тлі військових дій на Близькому Сході, де США і Ізраїль виступають проти Ірану все більше набирають обертів дезінформація і фейки. Перероблені зображення, кадри з відеоігор, видані за ракетні удари, та бойові візуальні ефекти, створені штучним інтелектом - ось приклади дезінформації в Інтернеті, який аналітики називають "війною наративів". Про це повідомляє УНН з посиланням на Агентство France-Presse.
Фактчекери AFP спростували низку тверджень проіранських акаунтів, які публікували старі відео, щоб перебільшити збитки від ракетних ударів Тегерана по Ізраїлю та державах Перської затоки, включаючи ОАЕ та Саудівську Аравію.
Також повідомляється, що в соціальних мережах з'явилися фейкові акаунти, які видають себе за високопоставлених іранських керівників. Тим часом відеоролики з відеоігор, перероблені під іранські ракетні удари, та створені за допомогою штучного інтелекту зображення потоплених американських військових кораблів, набрали мільйони переглядів на основних платформах, йдеться в публікації.
Крім того, фактчекери з Associated Press заперечили повідомлення про нібито падіння найвищої будівлі в світі - Бурдж Халіфа в місті Дубаї (ОАЕ).
Туман війни швидко перетворюється на багнюку війни, оскільки синтетичний контент, створений штучним інтелектом, створює нескінченний шум в інформаційних екосистемах
російська пропаганда продовжує скоординовану дезінформаційну кампанію проти України. Для цього окупанти використовують контекст подій на Близькому Сході для поширення своїх наративів.