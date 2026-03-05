$43.720.26
Ексклюзив
12:41 • 19904 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
12:39 • 41169 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
12:11 • 33326 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
12:00 • 33783 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
11:33 • 52873 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 23047 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 46367 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 76537 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 97694 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 83121 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Дезінформація та фейки на Близькому Сході - як ШІ створює нову реальність

Київ • УНН

 • 86 перегляди

На тлі конфлікту на Близькому Сході поширюються фейки, включаючи перероблені зображення та відео з відеоігор. Фактчекери спростовують неправдиві твердження проіранських акаунтів.

Дезінформація та фейки на Близькому Сході - як ШІ створює нову реальність

На тлі військових дій на Близькому Сході, де США і Ізраїль виступають проти Ірану все більше набирають обертів дезінформація і фейки. Перероблені зображення, кадри з відеоігор, видані за ракетні удари, та бойові візуальні ефекти, створені штучним інтелектом - ось приклади дезінформації в Інтернеті, який аналітики називають "війною наративів". Про це повідомляє УНН з посиланням на Агентство France-Presse.

Деталі

Фактчекери AFP спростували низку тверджень проіранських акаунтів, які публікували старі відео, щоб перебільшити збитки від ракетних ударів Тегерана по Ізраїлю та державах Перської затоки, включаючи ОАЕ та Саудівську Аравію.

Також повідомляється, що в соціальних мережах з'явилися фейкові акаунти, які видають себе за високопоставлених іранських керівників. Тим часом відеоролики з відеоігор, перероблені під іранські ракетні удари, та створені за допомогою штучного інтелекту зображення потоплених американських військових кораблів, набрали мільйони переглядів на основних платформах, йдеться в публікації.

Крім того, фактчекери з Associated Press заперечили повідомлення про нібито падіння найвищої будівлі в світі - Бурдж Халіфа в місті Дубаї (ОАЕ).

Туман війни швидко перетворюється на багнюку війни, оскільки синтетичний контент, створений штучним інтелектом, створює нескінченний шум в інформаційних екосистемах

- сказав Арі Абельсон, співзасновник OpenOrigins, компанії, що займається боротьбою з діпфейками.

Нагадаємо

російська пропаганда продовжує скоординовану дезінформаційну кампанію проти України. Для цього окупанти використовують контекст подій на Близькому Сході для поширення своїх наративів.

Євген Устименко

СвітТехнологіїМультимедіа