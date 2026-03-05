$43.720.26
Эксклюзив
12:41 • 20086 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
12:39 • 41527 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
12:11 • 33423 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
12:00 • 33867 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
11:33 • 52978 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 23084 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 46401 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 76565 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 97721 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 83134 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Дезинформация и фейки на Ближнем Востоке - как ИИ создает новую реальность

Киев • УНН

 • 166 просмотра

На фоне конфликта на Ближнем Востоке распространяются фейки, включая переработанные изображения и видео из видеоигр. Фактчекеры опровергают ложные утверждения проиранских аккаунтов.

Дезинформация и фейки на Ближнем Востоке - как ИИ создает новую реальность

На фоне военных действий на Ближнем Востоке, где США и Израиль выступают против Ирана, все больше набирают обороты дезинформация и фейки. Переработанные изображения, кадры из видеоигр, выданные за ракетные удары, и боевые визуальные эффекты, созданные искусственным интеллектом - вот примеры дезинформации в Интернете, который аналитики называют "войной нарративов". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Агентство France-Presse.

Детали

Фактчекеры AFP опровергли ряд утверждений проиранских аккаунтов, которые публиковали старые видео, чтобы преувеличить ущерб от ракетных ударов Тегерана по Израилю и государствам Персидского залива, включая ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Также сообщается, что в социальных сетях появились фейковые аккаунты, выдающие себя за высокопоставленных иранских руководителей. Тем временем видеоролики из видеоигр, переработанные под иранские ракетные удары, и созданные с помощью искусственного интеллекта изображения потопленных американских военных кораблей, набрали миллионы просмотров на основных платформах, говорится в публикации.

Кроме того, фактчекеры из Associated Press опровергли сообщения о якобы падении самого высокого здания в мире - Бурдж-Халифа в городе Дубае (ОАЭ).

Туман войны быстро превращается в грязь войны, поскольку синтетический контент, созданный искусственным интеллектом, создает бесконечный шум в информационных экосистемах

- сказал Ари Абельсон, соучредитель OpenOrigins, компании, занимающейся борьбой с дипфейками.

Напомним

российская пропаганда продолжает скоординированную дезинформационную кампанию против Украины. Для этого оккупанты используют контекст событий на Ближнем Востоке для распространения своих нарративов.

Евгений Устименко

Новости МираТехнологииМультимедиа