Дезинформация и фейки на Ближнем Востоке - как ИИ создает новую реальность

На фоне военных действий на Ближнем Востоке, где США и Израиль выступают против Ирана, все больше набирают обороты дезинформация и фейки. Переработанные изображения, кадры из видеоигр, выданные за ракетные удары, и боевые визуальные эффекты, созданные искусственным интеллектом - вот примеры дезинформации в Интернете, который аналитики называют "войной нарративов". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Агентство France-Presse.

Детали

Фактчекеры AFP опровергли ряд утверждений проиранских аккаунтов, которые публиковали старые видео, чтобы преувеличить ущерб от ракетных ударов Тегерана по Израилю и государствам Персидского залива, включая ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Также сообщается, что в социальных сетях появились фейковые аккаунты, выдающие себя за высокопоставленных иранских руководителей. Тем временем видеоролики из видеоигр, переработанные под иранские ракетные удары, и созданные с помощью искусственного интеллекта изображения потопленных американских военных кораблей, набрали миллионы просмотров на основных платформах, говорится в публикации.

Кроме того, фактчекеры из Associated Press опровергли сообщения о якобы падении самого высокого здания в мире - Бурдж-Халифа в городе Дубае (ОАЭ).

Туман войны быстро превращается в грязь войны, поскольку синтетический контент, созданный искусственным интеллектом, создает бесконечный шум в информационных экосистемах - сказал Ари Абельсон, соучредитель OpenOrigins, компании, занимающейся борьбой с дипфейками.

Напомним

российская пропаганда продолжает скоординированную дезинформационную кампанию против Украины. Для этого оккупанты используют контекст событий на Ближнем Востоке для распространения своих нарративов.