Деякі турецькі військові шукають притулок у Європі - Генсек НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Високопоставлені військові співробітники, яких було звільнено після невдалого державного перевороту в Туреччині, шукають притулок в Європі. Про це розповів Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг, повідомляє Reuters, передає УНН.
"Деякі турецькі офіцери, які займали посади у військових структурах НАТО, попросили притулку у країн, де вони працювали", – зазначив голова Альянсу.
З його слів, це питання, буде, як завжди, оцінюватися і вирішуватися різними союзниками у НАТО, "як національне питання".
Як зазначається, понад 110 тис. турецьких військових було відсторонено від посад і на 36 тис. заведено судові справи, звинувативши у державному перевороті.