Некоторые турецкие военные ищут убежище в Европе - Генсек НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Высокопоставленные военные сотрудники, которые были уволены после неудачного государственного переворота в Турции, ищут убежище в Европе. Об этом рассказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Reuters, передает УНН.
"Некоторые турецкие офицеры, занимавшие должности в военных структурах НАТО, попросили убежища в странах, где они работали", - отметил председатель Альянса.
По его словам, этот вопрос будет, как всегда, оцениваться и решаться различными союзниками в НАТО ", как национальный вопрос".
Как отмечается, более 110 тыс. турецких военных были отстранены от должностей и на 36 тыс. заведены судебные дела, по обвинению в государственном перевороте.