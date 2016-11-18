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15 марта, 19:03 • 108217 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147339 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125994 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119348 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106233 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102106 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95567 просмотра

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Некоторые турецкие военные ищут убежище в Европе - Генсек НАТО

Некоторые турецкие военные ищут убежище в Европе - Генсек НАТО

Киев • УНН

 • 6483 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Высокопоставленные военные сотрудники, которые были уволены после неудачного государственного переворота в Турции, ищут убежище в Европе. Об этом рассказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Reuters, передает УНН.

"Некоторые турецкие офицеры, занимавшие должности в военных структурах НАТО, попросили убежища в странах, где они работали", - отметил председатель Альянса.

По его словам, этот вопрос будет, как всегда, оцениваться и решаться различными союзниками в НАТО ", как национальный вопрос".

Как отмечается, более 110 тыс. турецких военных были отстранены от должностей и на 36 тыс. заведены судебные дела, по обвинению в государственном перевороте.

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