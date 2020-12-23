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Дев’ятеро українців заявлені на перший турнір “Великого шолому” майбутнього сезону

Київ • УНН

 • 14083 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Опублікувані заявочні листи першого в сезоні 2021 року турніру “Великого Шолома” — Відкритого чемпіонату Австралії, передає УНН з посиланням на “Тенісний портал України”.

Дев’ятеро українців заявлені на перший турнір “Великого шолому” майбутнього сезону

Три представниці України потрапили в основну сітку змагань в одиночному розряді без кваліфікації — Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Марта Костюк. Катерина Козлова стоїть четвертою в альтернативному списку, однак уродженка Миколаєва не заявлялася в кваліфікацію.

У відбірковому турнірі, який пройде 9-13 січня в Дубаї (жінки) і Доха (чоловіки) візьмуть участь шість представників нашої країни: Катаріна Завацька, Леся Цуренко, Ангеліна Калініна, Дар’я Снігур, Сергій Стаховський та Ілля Марченко.

Примітно, що переможці кваліфікаційного турніру після його завершення відправляться з Мельбурна на 2-тижневий карантин, а старт змагань запланований на 8 січня.

Українські Національні Новини

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