Девять украинцев заявлены на первый турнир "Большого шлема" будущего сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Опубликованы заявочные листы первого в сезоне 2021 турнира “Большого Шлема” — Открытого чемпионата Австралии, передает УНН со ссылкой на “Теннисный портал Украины”.
Три представительницы Украины попали в основную сетку соревнований в одиночном разряде без квалификации - Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Марта Костюк. Екатерина Козлова стоит четвертой в альтернативном списке, однако уроженка Николаева не заявлялась в квалификацию.
В отборочном турнире, который пройдет 9-13 января в Дубае (женщины) и Доха (мужчины) примут участие шесть представителей нашей страны: Катарина Завацкая, Леся Цуренко, Ангелина Калинина, Дарья Снегирь, Сергей Стаховский и Илья Марченко.
Примечательно, что победители квалификационного турнира после его завершения отправятся из Мельбурна на 2-недельный карантин, а старт соревнований запланирован на 8 января.