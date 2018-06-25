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Дев'ять європейських країн формалізують план щодо оборони ЄС

Дев'ять європейських країн формалізують план щодо оборони ЄС

Київ • УНН

 • 8153 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Дев'ять країн ЄС у понеділок формалізують план створення європейських сил реагування. Про це повідомила французький міністр Флоранс Парлі, передає УНН з посиланням на EURACTIV.

Сили, відомі як Європейська ініціатива реагування (European Intervention Initiative), призначені для швидкого розгортання, щоб впоратися з кризовими ситуаціями.

Угода про наміри має бути підписана в Люксембурзі в понеділок Францією, Німеччиною, Бельгією, Великою Британією, Данією, Нідерландами, Естонією, Іспанією і Португалією, заявив міністр оборони Франції Флоранс Парлі.

При цьому зазначено, що Британія підтримала цей захід як спосіб підтримувати серйозні зв'язки з блоком в сфері оборони після Breхit.

Раніше у МЗС Німеччини закликали ЄС посилити військове партнерство заради миру.

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