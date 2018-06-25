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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Девять европейских стран формализуют план по обороне ЕС

Девять европейских стран формализуют план по обороне ЕС

Киев  •  УНН

 • 8153 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Девять стран ЕС в понедельник формализуют план создания европейских сил реагирования. Об этом сообщила французский министр Флоранс Парли, передает УНН со ссылкой на EURACTIV.

Силы, известная как Европейская инициатива реагирования (European Intervention Initiative), предназначены для быстрого развертывания, чтобы справиться с кризисными ситуациями.

Соглашение о намерениях должно быть подписано в Люксембурге в понедельник Францией, Германией, Бельгией, Великобританией, Данией, Нидерландами, Эстонией, Испанией и Португалией, заявил министр обороны Франции Флоранс Парли.

При этом указано, что Британия поддержала эту меру как способ поддерживать серьезные связи с блоком в сфере обороны после Breхit.

Ранее в МИД Германии призвали ЕС усилить военное партнерство ради мира.

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