Deutsche Bank спрогнозував послаблення санкцій США щодо РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Ймовірність ослаблення американських санкцій проти Росії в березні-квітні 2017 року становить 65%. Так вважають аналітики Deutsche Bank, на дані яких посилаються РИА Новости, передає УНН.
Як зазначається, експерти відзначають позитивну риторику Д.Трампа щодо Росії і можливу співпрацю двох країн на Близькому Сході. А рішення послабити санкції з боку США може вплинути і на санкції Євросоюзу, вважають аналітики. При цьому основними ризиками з точки зору скасування санкцій є звинувачення Росії в хакерських атаках і опір цьому окремих американських сенаторів, вважають експерти.
Якщо санкції скасують, частка іноземних інвесторів в облігації федеральної позики може вирости до 35% з нинішніх 30%, вважають експерти. Крім того, Deutsche Bank очікує підвищення суверенного рейтингу Росії від міжнародного рейтингового агентства S&P Global Ratings.
Також банк, виходячи з такого аналізу ситуації, очікує подорожчання рубля і рекомендує інвесторам купувати російську валюту, поки скасування санкцій не закладена в її ціну.
У січні 2017 року президент США Барак Обама продовжив санкції щодо РФ на рік.