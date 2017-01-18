Deutsche Bank прогнозирует ослабление санкций США в отношении РФ

Как отмечается, эксперты отмечают позитивную риторику Д.Трампа в отношении России и возможное сотрудничество двух стран на Ближнем Востоке. А решение ослабить санкции со стороны США может повлиять и на санкции Евросоюза, считают аналитики. При этом основными рисками с точки зрения отмены санкций является обвинение России в хакерских атаках и сопротивление этому отдельных американских сенаторов, считают эксперты.

Если санкции отменят, доля иностранных инвесторов в облигации федерального займа может вырасти до 35% с нынешних 30%, считают эксперты. Кроме того, Deutsche Bank ожидает повышения суверенного рейтинга России от международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

Также банк, исходя из такого анализа ситуации, ожидает подорожания рубля и рекомендует инвесторам покупать российскую валюту, пока отмена санкций не заложена в ее цену.

В январе 2017 года президент США Барак Обама продлил санкции в отношении РФ на год.