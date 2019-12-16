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Десяту симфонію Бетховена допише штучний інтелект

Десяту симфонію Бетховена допише штучний інтелект

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Десята симфонія німецького композитора Людвіга ван Бетховена буде завершена за допомогою штучного інтелекту. Дана подія присвячено 250-річчю від дня його народження Про це повідомляє The Business Times, передає УНН.

Зазначається, що над проектом працює команда композиторів, музикантів, вчених та IT-фахівців. Спочатку нейромережа проаналізувала всі твори Бетховена, потім штучному інтелекту (ШІ) дали фрагменти десятої симфонії, щоб він зміг завершити музичний твір.

Очікується, що фінальну версію композиції представлять 28 квітня 2020 року в німецькому місті Бонн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Країни G20 погодили принципи поводження з штучним інтелектом

Бетховен почав працювати над симфонією № 10 одночасно з Симфонією № 9, в яку входить “Ода до радості”, що стала неофіційним гімном Європейського союзу та багатьох інших організацій та об’єднань. Композитор не зміг завершити композицію і залишив лише кілька нот та ескізів у своєму блокноті.

Команда музикантів і вчених вказує, що продовження твору завдяки зусиллям ШІ не вплине на творчість Бетховена, оскільки завершену композицію не занесуть в спадщину композитора.

Нагадаємо, пасмо волосся Бетховена продадуть на аукціоні.

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