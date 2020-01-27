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Держпродспоживслужба повідомляє про відсутність нових спалахів пташиного грипу

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Україна та Євросоюз ведуть переговори щодо відновлення поставок вітчизняної курятини у ЄС. Про це УНН повідомили у Держпродспоживслужбі.

Держпродспоживслужба повідомляє про відсутність нових спалахів пташиного грипу

“Переговори тривають, і наші спеціалісти перебувають на постійному зв’язку із фахівцями ЄС. Ми сподіваємося, що результати переговорів будуть позитивними, і що вони будуть відомі найближчим часом”, — повідомили у Держпродспоживслужбі.

Контролери також констатували, що нових спалахів пташиного грипу в Україні не зафіксовано.

Нагадаємо, Євросоюз обмежив ввіз української курятини через спалах пташиного грипу, який було зафіксовано 18 січня на території ПП “Хутір”, що на Вінниччині. У “Союзі птахівників” вважають, що реакція ЄС на спалах пташиного грипу в Україні могла бути, однак не така жорстока.

Справа в тім, що ПП “Хутір” курятину за кордон ніколи не поставляло. Однак рішення ЄС торкнулося усіх українських експортерів продукту, які скрупульозно захищають своє виробництво від подібних інфекцій. Про відсутність ризику пташиного грипу на підприємствах одразу ж заявив найбільший український виробник і експортер курятини МХП.

Проте, ЄС, порушуючи попередні домовленості, заборонив ввіз м’яса птиці не точково, а з усієї України.

У міністерстві економічного розвитку повідомили про термінові консультації з ЄС.

Тим часом українські експортери курятини можуть зазнавати збитку в 14,5 млн доларів щомісяця через різку втрату ринку в ЄС.

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