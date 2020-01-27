Госпродпотребслужба сообщает об отсутствии новых вспышек птичьего гриппа

“Переговоры продолжаются, и наши специалисты находятся на постоянной связи со специалистами ЕС. Мы надеемся, что результаты переговоров будут положительными, и они будут известны в ближайшее время”, — сообщили в Госпродпотребслужбе.

Контроллеры также констатировали, что новых вспышек птичьего гриппа в Украине не зафиксировано.

Напомним, Евросоюз ограничил ввоз украинской курятины из-за вспышки птичьего гриппа, который был зафиксирован 18 января на территории ЧП “Хутор” в Винницкой области. В “Союзе птицеводов” считают, что реакция ЕС на вспышку птичьего гриппа в Украине могла быть, однако не так жестока.

Дело в том, что ЧП “Хутор” курятину за границу никогда не поставляло. Однако решение ЕС коснулось всех украинских экспортеров продукта, которые скрупулезно защищают свое производство от подобных инфекций. Об отсутствии риска птичьего гриппа на предприятиях сразу же заявил крупнейший украинский производитель и экспортер курятины МХП.

Однако, ЕС, нарушая предварительные договоренности, запретил ввоз мяса птицы не точечный, а со всей Украины.

В министерстве экономического развития сообщили о срочные консультации с ЕС.

Между тем украинские экспортеры курятины могут получать ущерб в 14,5 млн долларов ежемесячно за резкой потери рынка в ЕС.