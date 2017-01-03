Держкіно заборонило трансляцію ще одного російського серіалу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Державне агентство України з питань кіно скасувало державну реєстрацію та анулювало прокатне посвідчення телесеріалу “Людський фактор”, передає УНН з посиланням на прес-службу Держкіно.
Повідомляється, що режисером серіалу є О.Замятін.
Зазначається, що скасування державної реєстрації та анулювання державного посвідчення відбулося на підставі статті 15 Закону України "Про кінематографію" (виявлення в документах, поданих суб’єктом кінематографії, недостовірних відомостей).
Як повідомляв УНН, Держкіно заборонило трансляцію семи російських серіалів.