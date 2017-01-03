Госкино запретило трансляцию еще одного российского сериала
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Государственное агентство Украины по вопросам кино отменило государственную регистрацию и аннулировало прокатное удостоверение телесериала "Человеческий фактор", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госкино.
Сообщается, что режиссером сериала является А.Замятин.
Отмечается, что отмена государственной регистрации и аннулирования государственного удостоверения произошло на основании статьи 15 Закона Украины "О кинематографии" (выявление в документах, поданных субъектом кинематографии, недостоверных сведений).
Как сообщал УНН, Госкино запретило трансляцию семи российских сериалов .