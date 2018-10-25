Держкіно заборонило фільми з двома російськими акторами

"Рішення прийняте відповідно до статті 15 Закону України "Про кінематографію", пункту 12 Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року №1315 та наказу Міністерства культури України від 22.10.2018 №914 про внесення Ярмольника Леоніда Ісааковича та Алфьорової Ірини Іванівни до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці", - сказано у повідомлені.



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Таким чином, підкреслили у держустанові, Держкіно скасувало державну реєстрацію та визнало недійсними прокатні посвідчення, видані на такі фільми:

(з участю Ярмольника Леоніда Ісааковича)



"Кохання у великому місті 2", реж. Вайсберг М.;



"Лузер", реж. Абдулов О.;



"Божа тварина", реж. Данелія-Юркова Г.



(з участю Алфьорової Ірини Іванівни)



"Зірка шерифа", реж. Літус М.;



"Втрачений рай", реж. Рожко В.



"Відповідно до чинного законодавства України, після включення одного з учасників фільму до Переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці, Держкіно автоматично скасовує державну реєстрацію і визнає недійсними прокатні посвідчення, видані на такі фільми. Хочу зауважити, що всього на сьогодні на цій підставі скасовано державну реєстрацію 233-ох фільмів", - зазначив голова Держкіно Пилип Іллєнко.



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Як повідомляв УНН, 22 жовтня, Міністерство культури України внесло Леоніда Ярмольника та Ірину Алфьорову до списоку осіб, що загрожують нацбезпеці України.