Держкіно заборонило фільми з двома російськими акторами
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Держкіно скасувало державну реєстрацію і визнало недійсними прокатні посвідчення, видані на фільми з участю Леоніда Ярмольника та Ірини Алфьорової. Про це повідомляє УНН з посиланням на Держкіно.
"Рішення прийняте відповідно до статті 15 Закону України "Про кінематографію", пункту 12 Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року №1315 та наказу Міністерства культури України від 22.10.2018 №914 про внесення Ярмольника Леоніда Ісааковича та Алфьорової Ірини Іванівни до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці", - сказано у повідомлені.
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Таким чином, підкреслили у держустанові, Держкіно скасувало державну реєстрацію та визнало недійсними прокатні посвідчення, видані на такі фільми:
(з участю Ярмольника Леоніда Ісааковича)
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- "Кохання у великому місті 2", реж. Вайсберг М.;
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- "Лузер", реж. Абдулов О.;
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- "Божа тварина", реж. Данелія-Юркова Г.
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(з участю Алфьорової Ірини Іванівни)
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- "Зірка шерифа", реж. Літус М.;
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- "Втрачений рай", реж. Рожко В.
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"Відповідно до чинного законодавства України, після включення одного з учасників фільму до Переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці, Держкіно автоматично скасовує державну реєстрацію і визнає недійсними прокатні посвідчення, видані на такі фільми. Хочу зауважити, що всього на сьогодні на цій підставі скасовано державну реєстрацію 233-ох фільмів", - зазначив голова Держкіно Пилип Іллєнко.
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Як повідомляв УНН, 22 жовтня, Міністерство культури України внесло Леоніда Ярмольника та Ірину Алфьорову до списоку осіб, що загрожують нацбезпеці України.