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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108411 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 116370 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 148039 просмотра

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Госкино запретило фильмы с двумя российскими актерами

Госкино запретило фильмы с двумя российскими актерами

Киев  •  УНН

 • 14890 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на фильмы с участием Леонида Ярмольника и Ирины Алферовой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госкино.

"Решение принято в соответствии со статьей 15 Закона Украины "О кинематографии", пункта 12 Положения о государственном удостоверении на право распространения и демонстрации фильмов, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 17 августа 1998 №1315 и приказа Министерства культуры Украины от 22.10.2018 №914 о внесении Ярмольника Леонида Исаковича и Алферову Ирину Ивановну в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", - говорится в сообщении.

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Таким образом, подчеркнули в госучреждении, Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на такие фильмы:

(С участием Ярмольника)

  • "Любовь в большом городе 2", реж. Вайсберг М .;
  • "Лузер", реж. Абдулов В .;
  • "Божья тварь", реж. Данелия-Юркова Г.

(С участием Алферовой Ирины Ивановны)

  • "Звезда шерифа", реж. Литус М .;
  • "Потерянный рай", реж. Рожко В.

"Согласно действующему законодательству Украины, после включения одного из участников фильма в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, Госкино автоматически отменяет государственную регистрацию и признает недействительными прокатные удостоверения, выданные на такие фильмы. Хочу заметить, что всего на сегодняшний день на этом основании отменено государственную регистрацию 233-х фильмов", - отметил председатель Госкино Филипп Ильенко.

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Как сообщал УНН, 22 октября, Министерство культуры Украины внесло Леонида Ярмольника и Ирину Алферову в список лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины.

Украинские Национальные Новости

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