Госкино запретило фильмы с двумя российскими актерами
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на фильмы с участием Леонида Ярмольника и Ирины Алферовой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госкино.
"Решение принято в соответствии со статьей 15 Закона Украины "О кинематографии", пункта 12 Положения о государственном удостоверении на право распространения и демонстрации фильмов, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 17 августа 1998 №1315 и приказа Министерства культуры Украины от 22.10.2018 №914 о внесении Ярмольника Леонида Исаковича и Алферову Ирину Ивановну в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", - говорится в сообщении.
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Таким образом, подчеркнули в госучреждении, Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на такие фильмы:
(С участием Ярмольника)
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- "Любовь в большом городе 2", реж. Вайсберг М .;
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- "Лузер", реж. Абдулов В .;
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- "Божья тварь", реж. Данелия-Юркова Г.
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(С участием Алферовой Ирины Ивановны)
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- "Звезда шерифа", реж. Литус М .;
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- "Потерянный рай", реж. Рожко В.
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"Согласно действующему законодательству Украины, после включения одного из участников фильма в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, Госкино автоматически отменяет государственную регистрацию и признает недействительными прокатные удостоверения, выданные на такие фильмы. Хочу заметить, что всего на сегодняшний день на этом основании отменено государственную регистрацию 233-х фильмов", - отметил председатель Госкино Филипп Ильенко.
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Как сообщал УНН, 22 октября, Министерство культуры Украины внесло Леонида Ярмольника и Ирину Алферову в список лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины.