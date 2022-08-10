Держдеп США схвалив продаж Бразилії протитанкових ракет Javelin

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Як відомо, переговори про потенційну угоду раніше були припинені через внутрішню політику президента Бразилії Жаіра Болсонару.

Держдеп США дав остаточне схвалення на продаж 222 Javelin.

Ці ракети здобули популярність завдяки ефективному використанню українськими військами проти російської бронетехніки. Вони виробляються спільно компаніями Raytheon Technologies і Lockheed Martin.

Нагадаємо

Згідно зі звітом про виконання державних програм, поданому парламенту урядом Грузії, у першому кварталі 2022 року країна отримала зі США нову протитанкову систему Javelin.